EYT’linin ilk maaşı Mart ayında hesapta

2,5 milyon EYT'linin merakla beklediği açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Akbaşoğlu, yasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM gündemine getirmeyi planladıklarını belirterek, "EYT'li vatandaşlarımız mart ayında maaşlarını alacaklar" dedi.

EN UFAK BİR TEREDDÜT YOK

Akbaşoğlu, parlamentoda teklifin ne zaman Meclis Başkanlığı'na sunulacağı yönündeki soruları yanıtlarken "Teknik çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bitirdi, milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifi haline getiriyor. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, teklifin yasalaşma süreci ile ilgili de "Şubat ayında teklif yasalaşmış olur" bilgisini paylaştı. Akbaşoğlu EYT'lilerin en çok merak ettiği "ilk maaşlarımızı ne zaman alacağız" sorusuna da " Teklif şubatta yasallaşmış olur. Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

Akbaşoğlu, "EYT ile ilgili düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 mü olacak" sorularına ise net bir yanıt vermedi. Akbaşoğlu, düzenlemenin içeriğinin Başkan Erdoğan'ın açıkladığı şekilde olduğunu vurgulayarak, "Biz bu konuyu kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlandırması ile 23 yıl süren bu durumu söz verdiğimiz gibi çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

ZÜBEYDE YALÇIN