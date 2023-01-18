Zamsız borçlanma fırsatını kaçırmayın

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak için binlerce vatandaş 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere doğum, askerlik, diğer hizmet borçlanmaları için başvurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu bu haftadan itibaren başvurulara yanıt vermeye başladı. Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmak zorunda kalmamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelecek tebligatın takip edilerek, bir ay içinde ödeme yapılması gerekiyor.

Yeni yıldan önce e-devlet ya da SGK müdürlüklerine hizmet borçlanması, ihya başvurusu yapanlar primlerini Aralık 2022'de geçerli brüt asgari ücret üzerinden yatıracak. 1 Ocak 2023'ten önce postayla başvurusunu taahhütlü, acele posta sergisi, kargo ile gönderenler de aynı şekilde belgeyi postaya verdikleri tarihte başvurusunu yapmış kabul edilecek. Kurum, ödenmesi gereken borçlanma primi tutarını nüfusa kayıtlı adrese yazılı olarak bildiriyor. Borçlanma priminin yazının tebliğinden itibaren bir ay içinde Kurum'un banka hesabına ödenmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanma, Bağ-Kur ihyasında da üç aylık süre bulunuyor.

BAŞVURULAR YANAR

Ödeme süresini kaçıranın borçlanması mümkün olmayıp yapılan başvuru da geçersiz sayılıyor. 1 Ocak 2023'ten ihya başvurusu yapanların da süreyi kaçırmaması gerekiyor. Aksi halde yeni asgari ücret üzerinden (yüzde 55 daha fazla) primi ödemesi zorunlu. Emekli aylığını artırmak için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmakta yarar bulunuyor. Eksik prim günleri isteğe bağlı sigortayla tamamlanacaksa ödenecek prim günü sayısının 1260 günü geçmemesinde fayda var. Bağ-Kur ihyasında silinen günlerin tamamının satın alınması gerekiyor. Bütün EYT'li çalışanlar yapmış olduğu askerlik, doğum ve diğer hizmet borçlanmalarını vergiden düşerek maaşını artırabiliyor.

HAZAL ATEŞ