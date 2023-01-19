Et fiyatları için yeni hamle geldi!

Son dakika haberleri...Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlarken ihtiyaç durumunda üreticilerin üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak piyasaya taze karkas et satışı yapmayı planlıyor. Kurumun Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında, et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla gerekli yetkilendirme ve görevlendirmeler yapıldı.

"FİYAT İSTİKRARI HUSUSUNDA GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTA"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır.

"PİYASAYA TAZE KARKAS ET SATIŞI YAPILACAK"

Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."