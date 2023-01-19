‘EYT süreci artık Meclis’te işleyecek’

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için gözler TBMM'ye çevrilirken, yasanın çıkmasını bekleyen milyonlarca kişi açıklamaları yakından takip ediyor. Teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. Yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanlar, yaşa takılmaksınız emekli olabilecek. TBMM'de soruları yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili mart ayını işaret etti.

ÖZEL PAKET HAZIRLANDI

Bilgin kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok." diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" ifadelerini kullandı.