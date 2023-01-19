İŞKUR İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Danışmanlığı Hizmeti Alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türk Kızılay'ı tarafından uygulanan, AB Mali İmkânı (FRİT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara'da görevlendirilmek üzere İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Danışmanlığı hizmeti (1 kişi) alımı yapılacaktır. Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin iş tanımına Kurumumuz web sayfasında yer alan "Duyurular" sekmesinden ya da bit.ly/3vWp4gV adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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