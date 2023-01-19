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Haberler Ekonomi Sosyal, ekonomik yardımlar yatırıldı

Sosyal, ekonomik yardımlar yatırıldı

19.1.2023

Sosyal, ekonomik yardımlar yatırıldı

SOSYAL Ekonomik Destek (SED), memur maaş zammı oranında artırıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen yardım yüzde 30 zamlı haliyle hesaplara yatırıldı. Toplam 434 milyon 39 bin 508 lira yatırıldığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, farkların da en kısa sürede ödeneceğini söyledi. Yeni yılda zamlanan SED, 2023'de ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik orana göre belirlenerek ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini ve bu yardımdan 160 bine yakın çocuğun yararlandığını duyurdu. Yanık, "Çocuklarımızın aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını önemsiyoruz. SED ile aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor" dedi.

RANA BÜYÜKTAŞ

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