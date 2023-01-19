Yenilenebilir enerjide ilk rekor rüzgardan

TÜRKIYE'NIN rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 208 bin 94 megavatsaatle önceki gün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de dün toplam 909 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde yüzde 26 payla ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,9 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 15 ile doğalgaz santralleri takip etti. Günlük bazda tüketim ise önceki 931 bin 235 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 44 bin 559 megavatsaatle 12.00'de gerçekleşti.

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