MÜSİAD İzmir Başkanı Saygılı: Koltuğa güç veren anlayışla hareket ettik

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, bugün yapılacak genel kurul öncesinde önemli mesajlar vererek, MÜSİAD'ın en güçlü olduğu dönemde başkanlığa tekrar aday olmayarak, "Koltuktan güç alan değil koltuğa güç veren" anlayışıyla görevi yeni bir ekibe bırakmanın heyecanını yaşadığını anlattı. Saygılı, 2019 - 2023 yıllarını kapsayan dönemde herkesi kucakladığını kaydetti. MÜSİ- AD İzmir Şube Başkanı, hayırsever iş insanı Bilal Saygılı, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde 17 Şubat'ta kendi binasında yapılacak olan İktisat Kongresi'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından da ikinci bir İktisat Kongresi düzenlenmesini doğru bulmadığını ifade ederek, "Bunu devlete karşı çıkma olarak görüyorum" dedi.

GÖREVE devam etmesi yönünde birçok üyeden talep olmasına rağmen, genel kurulda aday olmayacağını ifade eden Bilal Saygılı, "Bazı odalarda görüyoruz. Bir kişi 10 yıl, 20 yıl başkanlık yapıyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Başarılı olduğu düşünüldüğü bir zamanda MÜSİAD'ı bırakmıyorum. Sadece başkanlığı bırakıyorum. MÜSİAD'ın dışında da herhangi bir yerde görev almak gibi bir düşüncem yok. Sanayiciyim, iş yoğunluğum var ve işimin yüzde 50'sinden fazlası yurtdışı, dış ticaret. Aktif bir şekilde 3 oğlumu iş dünyasında yetiştirme sürecine girmem gerekiyor. İzmir halkının yanında olmaya devam edeceğim" görüşünü dile getirdi.