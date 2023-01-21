EYT’liler maaşlarını Mart ayında alacak

AK Parti'den milyonların beklediği EYT düzenlemesine ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Şubat ayı içinde yasalaştırılıp EYT'li kardeşlerimizin mart ayında maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, "Kanun teklifimizi Meclise sunacağız. Milletvekilleriyle düzenlemenin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmasını başlattık. Hiç kimsenin tereddütü olmasın. Net, açık şekilde en kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılması sürecidir" diye konuştu. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Bu tarihten önce SGK'ya prim ödemesi olanlar düzenlemeden faydalanacak.