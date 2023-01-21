İzmir’de açılan şirket sayısı yüzde 22 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,8 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,8 artarken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 azaldı. İzmir'de 2022 yılında 8 bin 136 şirket, bin 392 gerçek kişi ticari işletmesi ve 101 kooperatif kuruldu. Açılan şirket sayısında yüzde 22 artış oldu. 2022 yılında İzmir'de açılan şirketlerin toplam sermayesi 5 milyar 634 milyon 906 bin 369 TL olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl İzmir'de 545 yabancı sermayeli şirket 259 milyon 52 bin TL değerinde yatırım yaptı.

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