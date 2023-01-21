Kamu işçisine sözleşme görüşmeleri başladı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerine dün resmen başladıklarını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Atalay, Bakan Bilgin ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili ilk resmi toplantıda bir araya geldiklerini belirtti. Atalay, "Asgari ücretten sonra özellikle tabanda bir iyileştirme yapmamız gerekiyor. Yani 10-15 yıllık arkadaşlarımız asgari ücret seviyesine yanaştı, böyle bir sıkıntımız var. Refah payının işçi arkadaşlarımıza verilmesi, arkadan da 2023 yılında verilecek işçilere zam" diye konuştu.

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