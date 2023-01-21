‘Mayıs ayına kadar tüm konutlar tamamlanacak’

İzmir Bayraklı'da depremden sonra inşa edilmeye başlanan rezerv alanda açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede 5 bin 61 konuttan 4 bin 604'ünün yapımının bittiğini, mayıs ayına kadar tüm konutların tamamlanacağını belirtti. Bayraklı'da inşa edilen deprem konutlarını ziyaret eden Bakan Kurum "457 konutumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah o da mayıs ayına kadar bitecek ve bütün konutlarımız söz verdiğimiz gibi tamamlanmış olacak. Konutlarımızın kuraları çekilmeye başlandı. Rezerv konutlarımızdaki teslimlerimizi de şubat ayı itibariyle yapmaya devam edeceğiz.

Mayıs ayına geldiğimizde 5 bin 61 konutun tamamını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız" dedi. İzmir'de kura çekimini 6-13 Şubat arasında gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, Bayraklı'da depremde eşini kaybeden Hatice Baltrak'ı ziyaret etti. Baltrak'ı ziyaretinin ardandan Kurum'a çocuklar, karnelei Bakan Kurum da çocuklara hediyeler verdi.5 bin 61 konuttan oluşan İzmir tarihinin en büyük dönüşüm çalışmasını başlattıklarını belirten Kurum, bugüne kadar İzmir'e 27 milyar lira yatırım değeriyle 19 bin 430 konutu yaptıklarını ve vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi.

EN BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, "Sahada da yatırım değeri 11 milyar lira olan konutlarımızın yapımına süratle devam ediyoruz. 'İlk Evim, İlk İşyerim' kampanyasıyla İzmir'imize toplamda 12 bin 400 konutumuzun inşasını yapacağız. 25 bin konutluk arsamızı da İzmirli kardeşlerimize depreme dayanıklı evlerin yapılabilmesi amacıyla tahsisini gerçekleştireceğiz. Kemalpaşa'da 230, Aliağa'da 400 ve Torbalı'da 70 olmak üzere 700 işyerini esnafımıza inşallah kazandıracağız" ifadelerini kullandı. Güvenli konutların inşasını sürdüreceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"İzmir'de bugüne kadar 57 bin konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürüttük ve kamulaştırmadan kira yardımına kadar 1.8 milyar liralık desteğimizi de vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Bugüne kadar 468 Millet Bahçesi ihalesini gerçekleştirdik, 168'ini tamamladık. İzmir'e de 4 Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum; rezerv alana İzmir'in en büyük Millet Bahçesi projesini kazandırıyoruz. 360 bin metrekare alanda Millet Bahçesi yapacağız. Şubat ayında TOKİ Başkanlığımız ihalesini gerçekleştirecek. 250 milyon lira yatırım bedeli ile yapılacak."

Bakan Kurum, "50 yıldır İzmir Gaziemir'deki Sarnıç bölgesinde bulunan 2B'ye ilişkin mülkiyet problemleri vardı. Yaklaşık 2 bin 347 hak sahibi vatandaşımıza da 2B'den tebligatlarımızı yapıyoruz ve bu arsaların satışlarını hak sahibi vatandaşlarımıza yapmaya başladık. Sarnıç'ta 2B ile ilgili mülkiyet sorunlarını çözmüş olacağız." dedi.

Kurum'un açıklamasına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Pati İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da katıldı.

"MAGDURIYETI GIDERMIS OLUYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Deprem meydana geldiğinde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hemşehrilerimizin mağduriyetlerini gidereceğimizin sözünü vermiştik. Artık sonuca doğru gelmiş bulunmaktayız. İnşallah 17 Şubat'ta Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde bu alanda hak sahiplerine teslimler yapılacak ve resmi açılışı o zaman yapacağız. Hem parsel hem ada bazında hızla çalışmaları yürüteceğiz. Bu konudaki mağduriyeti de gidermiş oluyoruz. 2,5 yılda biz bunları hayata geçirirken, daha kendi binasını ne yapacağını bilmeyen bir yerel yönetim var" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI