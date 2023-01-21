Nazilli’ye serbest ticaret bölgesi geliyor

Nazilli Belediye Başkanı AK Partili Kürşat Engin Özcan, ilçede yapılması planlanan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi için Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gerekli talimatları verdiğini müjdeledi. Özcan, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz önderliğinde, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren ile birlikte Bakan Muş'u makamında ziyaret etti. Kent merkezine yakın Toygar mahallesinde kurulması planlanan serbest ticaret bölgesi için taleplerini ilettiklerini belirten Belediye Başkanı Özcan, "Bakanımız çalışmaların başlaması için talimat verdi" dedi.

ÜMİT ÖZMEN