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Haberler Ekonomi Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alımı için ilan yayımladı.

21.01.2023, 09:18

Sermaye Piyasası Kurulu 57 personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Sermaye Piyasası Kurulu'nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 18 Memur, 10 Koruma ve Güvenlik Memuru, 6 Şoför, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 1 Tekniker, 5 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 2 Aşçı ve 15 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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