Ekonomiyi uçuran dev projeler

AK Parti hükümetlerinin rüya projeleri ekonomiye can suyu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bugüne kadarki 15 büyük projenin ekonomiye 67 milyar dolarlık katkı sağladığı ortaya çıktı, 283 bin kişi de istihdam edildi. İşte Türk ekonomisini uçuran projeler:

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU:

İstanbul-İzmir Otoyolu ekonomiye 8.9 milyar dolar GSYH, 18.7 milyar dolar üretim, 1.6 milyar dolar ihracat, 476.9 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 28.9 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha toplam 7 milyar dolarlık tasarruf katkısında bulundu. EGE'YE YATIRIM YAĞMURU

MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU: Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu ekonomiye 540 milyon dolar GSYH, 1.2 milyar dolar üretim, 98.9 milyon dolar ihracat, 26.6 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 4.1 bin kişi istihdam sağladı. Toplumsal refaha toplam 90.2 milyon dolarlık tasarruf katkısında bulundu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ: Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ekonomiye 2.8 milyar dolar GSYH, 6.1 milyar dolar üretim, 528.8 milyon dolar ihracat, 132.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 22.6 bin kişi istihdam sağladı. Toplumsal refaha toplam 23.5 milyon dolar tasarruf katkısında bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI: İstanbul Havalimanı ekonomiye 27.8 milyar dolar GSYH kazandırırken, yapılan yatırımların ara mal ve nihai mal üretimine katkısı 60 milyar dolar oldu. 5 milyar dolar ihracat, 1.5 milyar dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 128.2 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha toplam 271.1 milyon dolar zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı.

TOPLUMSAL REFAHA KATKI

MARMARAY: Marmaray ekonomiye 3.6 milyar dolar GSYH, 7.8 milyar dolar üretim, 717.7 milyon dolar ihracat, 177 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 7.7 bin kişi istihdam faydası sağladı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 2.7 milyar dolarlık tasarrufta bulundu. KUZEY

MARMARA OTOYOLU: Kuzey Marmara Otoyolu ekonomiye 9.7 milyar dolar GSYH, 21 milyar dolar üretim, 1.8 milyar dolar ihracat, 510.8 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 42.5 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha toplam 2.9 milyar tasarruf katkısında bulundu.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ: Yavuz Sultan Selim Köprüsü ekonomiye 1.1 milyar dolar GSYH, 2.4 milyar dolar üretim, 199.1 milyon dolar ihracat, 63.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 5.2 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha ise toplam 1.8 milyar dolar tasarruf etkisi sağladı.

KÖPRÜ VE TÜNELLER GEÇİDİ

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ: Osmangazi Köprüsü ekonomiye 2.5 milyar dolar GSYH, 5.2 milyar dolar üretim, 432.5 milyon dolar ihracat, 152.8 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 9.4 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha toplam 2 milyar dolar tasarruf etkisi sağladı.

AVRASYA TÜNELİ: Avrasya Tüneli ekonomiye 2 milyar dolar GSYH, 4,1 milyar dolar üretim, 340.4 milyon dolar ihracat, 116.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 7.7 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha toplam 765.2 milyon dolarlık tasarruf katkısında bulundu.

BARIŞ ŞİMŞEK/