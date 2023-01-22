Konya Kâğıttan İzmir’e 3 milyar liralık yatırım

Eski ismi Kombassan olan Bera Holding bünyesindeki Konya Kağıt, İzmir Torbalı'ya 3.5 milyar liralık yatırımla dekor kağıdı fabrikası açmayı planlıyor. Yatırımla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın özel endüstri bölgesi ilan ettiği 1 milyon metrekarelik alanda Türkiye'de üretimi olmayan MDF üretimi hedefleniyor. Şirket, ilçenin Gazi Mustafa Kemal mahallesindeki alanda 'Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi' için başvurdu. 3 buçuk milyarlık bütçe ayrılan fabrikada 200 işçinin istihdam edileceği, Türkiye'de yılda 130 bin ton MDF üretilmesi planlanıyor. Ürünün yüzde 70-75'inin iç piyasaya sürülmesi beklenirken kalan kısmın ise yurtdışına ihraç edilmesi hedefleniyor. Kurulacak 2 Kojenarasyon Gaz Türbini ile kâğıt üretim hattının 36.7 ton/saat buhar ve enerji ihtiyacı karşılanacak.

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