Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir TV programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

YAPTIKLARI BİR BARBARLIKTIR

"Şimdi bu özgürlük adı altında İslam düşmanlığı. Çok açık bir şekilde ortaya konan bir hareketin tam bir sembolü bu aslında. Böyle alçakça, namussuzca ve Çağdaş Barbarlık adı altında yapılan bu hareketler sadece İslam dünyasında değil insanlığa karşı da yapılmış bir harekettir. En önemlisi de bunların geçmişte kaynaklanan her türlü travmalarının asıl sebebinin de kendilerinden kaynaklandığını, her türlü sıkıntıyı kendilerinin yaptığını ve insanlığa düşmanlığının da onlar tarafından üretildiğini göstermesi açısından çok önemli.

Kur'an-ı Kerim bizim kutsal kitabımız ve bu kitap Allah tarafından insanlığa indirildi. Tüm insanlığa hitap ediyor. Tüm insanlığa hitap eden bu kitap sadece Müslümanların kitabı değil dünyanın kitabıdır. Böylesine bir yakma hadisesi özellikle de Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde yapma cesareti sadece Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına değil tüm İslam alemine ve insanlık alemine karşı yapılmış bir operasyondur. Yaptıkları bir barbarlıktır.

Maliye bakanları aynı konuda aynı hassasiyeti gösterdiler. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğimizin garantisi olarak söylemiş olayım, biz bütçede yüzde 3,5 hedefi ortaya koyduğumuz zaman dünyadaki olumsuz şartlar ülke içerisinde çok ciddi bir şekilde sübvansiyonların verilmesi ve vergilerden vazgeçmiş olmamıza rağmen temkinli bir bütçe yaptık. Bu bütçe yapılırken Avrupa'da başta olmak üzere dünyada salgın ve sonrasında savaştan dolayı bütçe açıklarının %5-6-7'lerin konuşulduğu ve çıkan sonuçların olduğu bir dönemde yaptık.

"TEDBİRLERİMİZLE BÜTÇE PERFORMANSIMIZ ARTTI"

Sonra aldığımız önlemler bir tarafta, gelirleri artırarak da her türlü sübvansiyon ve desteklemelere rağmen giderleri azaltıcı tedbirlerimiz bütçe içerisindeki performansını artmış olması ile bütçe açığının %3,5 değil OVP'deki %3,4 değil %1 hatta altında bir şekilde yüzde 1'in de altında 0,9 gibi bir olağanüstü başarılı.

Seçime gidiyorsunuz seçime giderken bütün bu harcamaları yapıyorsunuz seçim sonrasında ne olacak diye soruyorlar. Yüzde 3,4'ten 1'e düşen bir bütçenin kasası çok güçlü bir şekilde birçok pratik yola devredilmiş demektir. Bir ikincisi EYT'nin geleceğe çok açık yani Biz bunu arkadaşlarla oturup her halükarda bu eğer gelirse çünkü irade daha netleşmemişti ama biz bir tedbir alalım dedik EYT ile ilgili bir tedbir almamız gerekiyordu EYT'nin tedbirini aldık.