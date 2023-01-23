Bağ-Kur’lu EYT’linin de prim borcu yapılandırılacak

Milyonlarca vatandaşı borç yükünden kurtaracak olan yapılandırma paketi prim günü eksik olan EYT'li Bağ-Kur'lulara da ikinci müjde oldu. Yapılandırmayla faizlerin yüzde 90'ı silinecek, peşin ödemelerde faizsiz, taksitte uzun vadeli, uygun koşullarda ödeme imkânı sunulacak. Bağ- Kur kapsamında 2021'den önce borçlarıyla birlikte silinen prim günlerini ihya edecek (geçmiş dönemlerin satın alınması) olan EYT'liler de yapılandırmadan yararlanabilecek. İhyada da diğer borçlarda olduğu gibi peşin ödemede faizler silinecek.



ÜÇTE BİR AZALACAK

Yapılandırmadan yararlananların borç yükü faiz indirimiyle birlikte yaklaşık üçte bir azalacak. İhya için 150 bin lira yatıracak olan Bağ-Kur'lunun ödeyeceği tutar 100 bin liraya düşecek. Daha öncekilerde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla anlaşması halinde eksik primlerini yatıracak parası olmayan EYT'liler için bir kredi yönteminin de uygulanması bekleniyor. Emekli aylığından 60 aya varan kesinti ile kolay emeklilik yolu açılabilecek. Bu yıl emekli olacak EYT'liler de yüzde 30 zam alacak, aylıklarından bir kesinti yapılması söz konusu olmayacak. Uzmanlar emeklilik planlaması yaparken, borçlanmada acele edilmemesi, hangi statüden emekli olunacağı konusunun iyi araştırılması gerektiğini vurguladı.



TÜM EMEKLİLERE YÜZDE 30 ZAM OLDU

EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak. TÜFE ve refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecek. Yılbaşında güncellenen yüzde 30 zam bütün emekliler için uygulanacak. Bu yıl emekli olacak EYT'lilerin aylıklarında kesinti yapılmayacak, gösterge rakamlarının indirilmesi söz konusu olmayacak. EYT kapsamında Bağ-Kur'lu kadın çalışan 7200 prim günü, erkekler de 9 bin prim günü ile emekli olabilecek. Ayrıca kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurma koşuluyla 5400 prim gününü tamamlayanlara kısmi emeklilik hakkı verilecek.

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