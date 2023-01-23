‘Esnaf Odası ile fırıncı yetiştirmeye başlıyoruz’

İzmir Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Sırtı, Haftabaşı Sohbetlerinin konuğu oldu. İzmir'deki fırıncı esnafının beklentileri ve projeleriyle ilgili sorularımızı yanıtlayan Sırtı, fırıncı esnafının masraflarının sadece undan ibaret olmadığını, bir ekmeğin maliyeti hesaplanırken 33 girdi fiyatının göz önüne alınması gerektiğinin altını çizdi. Sırtı, sadece unda değil diğer girdilerde de destek beklediklerini söyledi. Fırıncı esnafının diğer bir probleminin de yetişmiş eleman bulunamaması olduğunu ifade eden Sırtı, "İşçi yetişmiyor. Herkes çocuğunun doktor, mühendis olmasını istiyor ama bu ülkede fırıncılara da ihtiyaç var. Biz de genç bir başkan olarak mesleğimizle ilgili projemizi hayata geçirip eleman yetiştirmeye başlayacağız" dedi.



● Fırıncı esnafı ne durumda? Taleplerin karşılanması için ne yapılmalı?

Fırıncı esnafı çok zor şartlar altında çalışıyor. 24 saat çalışan tek meslek biziz. Ekmek fiyatlarında bir artış oldu.

Fiyatı 5 lira yaptık. Maliyetler kurtarmıyor.

Her şey yüzde 300 arttı. Bizim 33 kalem girdimiz var. Bunların artışı serbest ama bizim ekmek fiyatındaki artış narha bağlı. Normal esnaf, kimseye sormadan zam yapıyor ancak bizde öyle bir şey yok. Devletimiz bize unu ucuza veriyor ama bu yeterli gelmiyor. Çünkü bir ekmeğin içerisinde sadece un değil 33 kalem girdi var. Elektrik, su, doğalgaz ve diğer girdiler arttı. Son asgari ücret artışıyla da aldığımız 1 liralık zam gitti.

Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarında indirim istiyoruz. Ekmek sadece undan yapılmıyor. Örnek verirsek 70 TL'ye alınan maya 300 lira oldu. Ekmek denilince akla un geliyor ama un maliyetin sadece yüzde 33'üne denk geliyor.



İŞLERİ HAZIR OLACAK



● Fırıncı esnafının çırak ve usta eleman sıkıntısını çözmek için oda yönetimi olarak neler yapacaksınız?

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz ile birlikte çırak, kalfa ve usta yetiştirmeye başlayacağız. İşçi yetişmiyor.

Herkes çocuğunun doktor, mühendis olmasını istiyor ama bu ülkede fırıncılara da ihtiyaç var. Biz de genç başkan olarak bu yönde proje üretip eleman yetiştireceğiz. Eğitim 440 saat sürecek.

Günlük 100 TL cep harçlığı vereceğiz.

Hamurker, kürekçi ve bastoncu yetiştireceğiz.

İlk olarak 30 kişiyle başlayacağız.

Tarihimiz de kursiyer topladıktan sonra belli olacak. Biz gerçekten usta yetiştireceğiz.

İlk 30 kişinin yüzde 80'inin çalışmaya hazır olmasını bekliyoruz.



KORSAN İŞLETME SIKINTISI

● Son dönemlerde unlu mamul işletmelerinin çok arttığını görüyoruz?

Bazıları 40 metrekare bir yere fırın açıyor. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Yan yana açılıyor. Ruhsatları da yok ve bizlerle rekabet ediyorlar.

Gerekli şikayetlerimizi yapıyoruz. Bu yerlerin denetlenmesi lazım. Buna merdiven altı fırıncılık diyorum. Ben söyleyince de kızıyorlar ama korsan fırıncı olduklarını yüzlerine söylüyorum.



BİZİM DE İZNİMİZ OLMALI

● Fırınlarda çalışan personelin izin günü ile ilgili olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Bizim diğer çalıştığımız konu da fırıncıların tatil günü konusudur. Fırıncının neden tatili yok? Bizim tatilimiz yok. Fırınlar 24 saat çalışıyor. Pandemi döneminde de bunu gördünüz. Vatandaşlarımıza hijyenik poşette ekmek taşıdık. Ben, 5'inci kata ekmek bıraktım ama kimse de bize 'Allah razı olsun' demedi. Teşekkür etmedi.

Herkes evinde korunurken biz 24 saat çalıştık. Fırıncılık şartlarını iyileştirebilirsek eleman da yetişmeye başlayacaktır. Bunu ancak kanunla hallederiz ama bu uzun bir süreç. Gerekirse bakanlığa kadar gidip izin günü önerimizin üstünde duracağız. Fırıncımıza sorup, bir gün seçip izin günümüzü belirleyeceğiz. O gün fırınlar kapalı olacak ama nöbetçi sistemi kuracağız. Her hafta bir bölgede bir fırın açık olacak.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ