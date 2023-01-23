Tarım sigortaları tarife fiyatlarında indirim

TARIM sigortalarında, tarife fiyatlarında indirim yapılırken teminat kapsamı da genişletildi. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında düzenlenen sigortalarda üreticilerin tercihleri gözetilerek çeşitli düzenlemelere gidildi. Bu çerçevede, Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife fiyatında 87 üründe yüzde 15 indirim yapılırken 23 üründe yüzde 10 ve 24 üründe yüzde 5 indirime gidildi. Buğday tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı. Don riskinde 5 üründe (incir, kestane, avokado, altıntop, ahududu) yüzde 20,3, 2 üründe (Antep fıstığı, Trabzon hurması) ise yüzde 10 indirim yapıldı. 5 üründe yüzde 5 (sofralık üzüm, elma, nektarin, armut, dut), 1 üründe (ceviz) ise yüzde 10 tarife fiyatı artırıldı. Tüm branşlarda kadın çiftçi indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde yaş sınırı 30'dan 40'a yükseltildi. Yüzde 5 şehit ve gazi yakını indirimi getirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TARSİM'in sürdürülebilir bir yapıda olmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

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