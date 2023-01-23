‘Tedbir alıp bütçede kaynağını oluşturduk’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bir kanaldaki programda, "Son 5-6 yıldır bütçe faiz fazlası vermemişti. EYT'nin geleceği çok açıktı, biz bunun önden tedbirini aldık. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağı oluşturduk, rahatız. EYT, bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. En önemli noktası da burası. Rakam vermeyeyim ama biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik" dedi. Nebati, bütçenin fazla vermesinin Türkiye'ye güvenmenin bir neticesi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Bu, Türkiye'deki toplumsal yapının ve makro ekonomik göstergelerin ne kadar iyi bir şekilde okunduğunun, buna göre alınan tedbirlerin nasıl iyi bir sonuç doğurduğunun göstermesi açısından bir neticedir. Bu yıl seçim yılı olmasına rağmen bütçe açığımızı yüzde 3,5'un altında tutacağımızı şimdiden iddia edebilirim. Çünkü çok güçlüyüz, iyi gidiyoruz, performans çok iyi. Enflasyonun düşmeye başlamasıyla resesyon riskinin daha alt seviyelere geldiğini görüyoruz."

DİĞER