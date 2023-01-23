Yargıtay’dan flaş tazminat kararı! Çalışmaya devam edecek EYT’lileri ilgilendiriyor

Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesinin önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.

Peki emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden bir kişi, ikinci dönem için kıdem tazminatı alabilir mi? Konuyla ilgili Yargıtay'dan önemli bir karar var!

Bir kamu kurumunda taşeron firma bünyesinde çalışan işçi, emekliliğe ayrıldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etti.

İstifa eden işçi, tazminat alamadığını belirterek iş mahkemesinin yolunu tuttu.

Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalılardan tahsilini istedi.

Davalı şirket, talep edilen alacaklardan sorumlu tutulmalarının yerinde olmadığını ileri sürerek davanın reddine karar verilmesini talep etti.



Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti.





Kararı taşeron şirket, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.



Davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına kesintisiz çalıştığı hatırlatıldı.



HATALI HESAPLAMA

Çalışmanın istifa ile sonuçlanması nedeniyle işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı belirtildi.

İstifa ile sona eren dönemdeki kıdem tazminatı hesaplamasının da yerinde olmadığı belirtilen kararda, "Kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınması gereken ücret, davacının emeklilik tarihindeki ücrettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave edilecek yardımların parasal değeri belirlenirken davacının emeklilik tarihi esas alınmalı" denildi.



Kıdem tazminatına esas ücretin belirlenmesinde hata yapıldığı için bozma kararı alındığı belirtildi.