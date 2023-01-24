Denizli’de 23 jeotermal sahaya ihale

DENİZLİ'DE 21 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ile 2 jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ihalesi gerçekleştirilecek. Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Denizli'nin Honaz, Buldan, Güney, Merkezefendi, Çal, Baklan, Babadağ, Pamukkale, Bozkurt, Kale , Çardak, Sarayköy ilçelerinde bulunan ve muhammen bedelleri 226 bin 84 lira ile 5 milyon 143 bin 132 lira arasında değişen 23 sahanın ihalesi 7 Şubat'ta yapılacak.