Ege’de TOKİ kura takvimi belli oldu

EGE illerinde TOKİ konut sahibi olmak için başvuran yüzlerce kişi arasında hak sahibi olacak bireylerin kura çekim tarihi belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 64 ilin kuraları tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Denizli'de 26-27 Ocak, Muğla'da 28-29 Ocak, Balıkesir'de 29-31 Ocak, Aydın'da 30-31 Ocak, Manisa'da 1-3 Şubat, Uşak'ta 4 Şubat, Kütahya'da 5-6 Şubat ve Afyonkarahisar'da 8 Şubat'ta kura çekimleri yapılacak. Denizli'de 3 bin 150, Muğla'da 2 bin 600, Balıkesir'de 3 bin 975, Aydın'da 3 bin 72, Manisa'da 4 bin 94, Uşak'ta bin 50, Kütahya'da 2 bin 280 ve Afyonkarahisar'da 3 bin 125 konutun hak sahipleri kura çekimlerinde belirlenecek.

■ KAZIM YÖRÜKCE