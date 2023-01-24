‘İller arasında eşit geliŞim önemli

EGE Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu. İzmir'in vergi sıralamasında üstlerde yer aldığını kaydeden Yorgancılar, yatırımlarda eşit gelişimin önemine dikkat çekti. Yorgancılar, "İzmir'in ödemiş olduğu vergiler belli, kamunun açıklamaları var. Orada çıkıyor bu. İzmir 4 veriyor, 1 alıyor... İzmir daha çoğunu alabilir, almalı. Ancak eşit gelişim de oldukça önemli... İzmir'in kişi başı geliri 30 bin-40 bin dolar oldu diyelim, ancak Anadolu'daki bir ilimizin kişi başı geliri 7 bin dolar... Bu beni mutlu eder mi? Etmemesi lazım. İzmir verdiğini alamıyor ancak alamadığımız kısmın da diğer illerde vatandaşların geleceği ile ilgili yatırımlara dönüştürülebiliyorsa, biz görevimizi yapıyoruz demektir" ifadelerine yer verdi.