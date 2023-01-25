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Haberler Ekonomi 40 yıllık efsane başkan Hızlan alkışlarla uğurlandı

40 yıllık efsane başkan Hızlan alkışlarla uğurlandı

25.1.2023

40 yıllık efsane başkan Hızlan alkışlarla uğurlandı

Türkiye'nin en büyük esnaf kooperatifleri arasında gösterilen Tire Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin efsane başkanı Muhittin Hızlan, iki yıl önce kendi isteğiyle ayrıldığı başkanlık görevinin ardından son yapılan genel kurulda da yönetim kurulundaki görevini sonlandırarak emekli oldu. Hızlan'a, 16 Bölge İzmir Birlik Başkanı Erdem Hünü ve kooperatif Başkanı Mustafa Sarıkaya tarafından plaket verilerek teşekkür edildi. Her iki başkan Hızlan'ın elini öptüğünde ise salonu dolduran binlerce üye esnaf, babaları gibi gördükleri eski başkanlarını ayakta alkışladı.

■ NADİR UYSAL

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