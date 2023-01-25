470 milyarlık tarihi yapılandırma fırsatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yapılandırmanın kapsamına 10 milyonun üzerinde kişinin 470 milyar liralık borcu giriyor. Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumların kamu alacaklarını yeniden yapılandıran yasa teklifi Meclis'e gönderilecek.

PAKETTE HER ŞEY VAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı alacakların türlerine göre yapılandırma esasları, peşin ödemelerde indirimler, başvuru süresi, taksit seçenekleri, yapılma şekillerini ayrıntılı şekilde duyuracak. Yapılandırma paketindeki bazı önemli başlıklar şöyle:

48 AY VADE İMKÂNI: Yapılandırmayla tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkânı getirilecek. Bu yapılandırmada öncekilere göre vade uzayacak ancak her ay ödeme şartı getirilecek. Vade 48 aya çıkarılacak.



■ ÜST KURUL CEZALARI: Yeni yapılandırmada ilk defa Rekabet Kurulu, EPDK, BDDK, SPK gibi kurul cezaları da kapsamda olacak. Üst kurulların idari para cezalarını içerecek.



■ EMLAK VE GÜMRÜK VERGİSİ: Belediyelere ödenen emlak vergisi ve gümrük borçları da yapılandırılabilecek. Faiz işletilmesine son verilen yükseköğretim kurumu borçlarına taksitle ödeme imkânı verilecek.



■ FARKLI BORÇ DA OLSA SİLİNECEK: Önceki yapılandırmada 2 bin lirayı aşmayan icralık borçlar tasfiye edilerek, takipleri durdurulmuştu. Yeni düzenlemeyle bir defaya mahsus olarak 31 Aralık 2022 öncesi vergi, ceza, faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Aynı anda trafik, köprü geçiş gibi birden fazla cezası olanların borç tutarı 2 bin lirayı geçmiyorsa tamamı silinecek. Diyelim ki kira beyanında bulunuldu ama bin 900 lira ödenmedi. 2 bin liranın altında olduğu için bu borç da silinecek.



■ DAVALI DOSYALARI: Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarının tamamı silinecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı verilecek. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi de sağlanacak.



BİRÇOK BORCU KAPSIYOR

Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dâhil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları da yer alacak.



■ SÜRÜCÜLERİN CEZA PUANLARI: Trafik ceza puanları silinerek, 10 bine yakın ehliyet iade edilecek. Düzenlemeyle sürücülerin ceza puanı siliniyor. Yapılandırma uyuşturucu, alkol, ölümlü trafik kazası, drift cezalarını kapsamayacak.



■ MİRASÇILAR, KEFİLLER DE YARARLANACAK: Yapılandırmadan mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler de yararlanabilecek. Bu kapsamda olan devlete olan borçlarda sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvurarak yasa hükümlerinden faydalanabilecek.



■ BİRDEN FAZLA BORCU OLANLAR: Borçlular, toplam borçları ya da talep ettikleri dönem, türler açısından da düzenlemeden yararlanabilecek. Ancak motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunması gerekiyor.

■ MATRAH ARTIRIMI İMKÂNI: Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.



■ ATIK SU BEDELİ DE YER ALDI: Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.



■ SGK BORÇLARI: Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primleri, genel sağlık sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ait gecikme zammı, cezası, faizi yeniden yapılandırılacak. Prim borçlarını yapılandıran işletmeler ihalelere katılabilecek, devlet yardımı ve teşviklerden yararlanabilecek.



■ MATRAH ARTIRIMI: Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, terör suçundan hüküm giyenler, haklarında terör örgütlerine veya milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilenler, genel kolluk kuvvetleri veya MASAK tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılanlar matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklar.



■ YÜZDE 90'I SİLİNECEK: Borcun peşin ödenmesi durumunda Yurt içi-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Yapılandırılan borç idari para cezası ise asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim yapılacak.