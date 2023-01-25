Bakan Bilgin: EYT düzenlemesi TBMM’ye geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) bu yıl bütçeye maliyetinin tahmini olarak 120 ila 150 milyar olduğunu ifade etti. EYT'nin bu hafta Meclis'e gidebileceğini belirten Bilgin, "Grupta milletvekilleriyle görüşüyorlar. Üzerinde konuştukları kanun teklifini komisyonda tartışacaklar" şeklinde konuştu. İçerikte değişiklik olmayacağını kaydeden Bilgin, prim borcunu ödemek isteyenler için, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. 'Benim 5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok. Bağ-Kur'lular için ihya devreye giremez" şeklinde konuştu.