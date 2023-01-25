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Haberler Ekonomi Berlin’de grev kararı hava ulaşımını felç etti

Berlin’de grev kararı hava ulaşımını felç etti

25.1.2023

Berlin’de grev kararı hava ulaşımını felç etti

Almanya'da Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) ile toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda anlaşamayan yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle bugünlük 'uyarı grevi' yapıyor. Havalimanı işletmecisi çalışanların da dahil olacağı uyarı grevinin, geç saatlerde sona ereceği bildirildi. Grev nedeniyle Türk Hava Yolları da İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı 4 uçuşu iptal etti. Anadolujet'in de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı 1 seferini iptal ettiği öğrenildi.

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