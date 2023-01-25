Egeli Hazırgiyimcilerin odağında ABD pazarı var

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, düzenlenen basın toplantısında hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün 2022 yılının değerlendirmesini yapıp 2023 hedeflerini açıkladı. 2022'yi yılını 1 milyar 472 milyon dolar ihracat performansıyla geride bıraktıklarını aktaran Sertbaş, 2023 yılında 1,6 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

UZAK ÜLKELER STRATEJİSİ

HAZIRGİYİM ve konfeksiyon sektöründe Ekim ayında ihracatta düşüş sinyallerini aldıklarını aktaran Burak Sertbaş, 2022 yılını Türkiye genelinde artışla kapattıklarını ancak Ege'de yüzde bir düşüş olduğunu belirtip, "Bu konjonktürde yüzde 1 düşüş başarılı olarak nitelendirilebilir. Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz. 2023 yılında bir önceki yıla göre daha fazla ihracat yapacağımızı düşünüyoruz. Şu anda düşüş devam ediyor. Bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 15 eksideyiz. Türkiye genelinde yüzde 5 eksideyiz. İhracat azaldı diye durmuyoruz. Geçen hafta Amerika'daydık. Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Uzak Ülker Stratejisini mantıklı bulduklarını söyleyen Sertbaş, "Hazır giyim sektörü olarak, burnumuzun dibindeki müşterilere alışmışız, uzak pazarlara gitmemişiz. ABD'den iş çıkartacağımızı düşünüyorum. ABD'de Çin'e olan olumsuz bakış, bize yönlendirme sağlayabilir. Uzak pazarlar için çok büyük destekler var" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR