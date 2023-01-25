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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alımı için ilan yayımladı.

25.01.2023, 10:09

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Açıktan Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "2 Avukat", "7 Memur", "4 Sekreter", "4 Hizmetli" ve " 4 Şoför" kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır. Giriş sınavı; "Avukat", "Memur", "Sekreter" ve "Hizmetli" kadroları için sözlü sınav şeklinde, "Şoför" kadrosu için ise uygulamalı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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