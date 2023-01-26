Büyükşehirden ‘Balıkesir Kuzusu’ üretimine destek

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılığı önceleyerek hayata geçirdiği hizmetlerle üreticinin elini güçlendirmeye devam ediyor. Coğrafi işaret ile koruma altına alınan "Balıkesir Kuzu Eti" üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Kepsut, İvrindi, Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı ilçelerinde "Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri" kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçede 250 yetiştiriciye, toplam 2 bin 750 damızlık hayvan desteğinde bulunuyor. Kura çekimine Dursunbey'den başlandı.

■ SUAT SALGIN