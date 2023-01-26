Muğla’da ‘kırsala dönüş’ projesiyle hibe verilecek

İL Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, göreve başladığı 2019'dan bu yana Muğla ve ilçelerinde hayata geçirilen tarım ve hayvancılık projelerini ve 2023 yılı tarım vizyonunu düzenlediği basın toplantısında anlattı. Türkiye yüzyılının "Tarımın yüzyılı" olması gerektiğini söyleyen Saylak, "Sadece bizim için değil dünya ülkeleri için de böyle olmak zorunda. Doğru üretim yapan tüm çiftçilerimize 'gelin sizi destekleyelim' diyoruz. Biz Muğla'da da kırsal kalkınma desteklerimize üreticilerimizin başvurmasını istiyoruz. Her bir genç kardeşimize 250 bin TL kırsalda yaşama koşuluyla hibe vereceğiz. Şimdi kırsala dönüş vakti geldi" dedi.

■ OSMAN AKÇA