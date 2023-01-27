100 bin konut için 18.2 milyar destek

TBMM Genel Kurulu, orta gelirli vatandaşın konut sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim kampanyasının finansman altyapısını oluşturan yasayı kabul etti. Kampanya kapsamında 100 bin konut satılması ve devletin toplamda 18.2 milyar lira destek vermesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu, ev sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaşın beklediği yeni finansman yasasını kabul etti. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:

YÜZDE 5 KATKI PAYI

■ YÜZDE 30'U AŞANA DESTEK:

Hazine, kampanya kapsamında ev alanlara hane halkı gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar destek sağlayacak. Yüzde 30'luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, 3 yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

■ 220 MİLYAR LİRALIK LİMİT:

Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği bir kamu bankası aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak aktarılacak. Bir yıl içerisinde katkı sağlanabilecek konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar lirayı aşamayacak.



■ YÜZDE 5'LİK AKTARMA:

Konut satış bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı yüklenici hesabından veya finansman tutarından tahsil edilerek finansmanı sağlayan bankalarda geçici hesaplara aktarılacak. Bu tutarlar bir yıla kadar finansman taksitlerinin ödemelerinde kullanılacak.





ERKEN KAPATMADA...

■ BASİT FAİZLE HESAPLAMA: Katkıların geri ödeme tutarları, geri ödemelerin başlayacağı tarihe kadar, finansmanın faiz oranı üzerinden basit faiz yöntemiyle hesaplanacak.



■ ERKEN KAPATMAK İSTENİRSE: Alınan kredinin vadesinden önce kapatılmak istenmesi halinde diğer mevzuatta belirlenmiş kapama koşullarına ek olarak ertelenmiş anapara ve faiz oranı/kar payı tutarı var ise bunların tamamının ödenmesiyle mümkün olacak.



FİYAT ARTIŞINA CEZA

■ 5 YIL SATILAMAYACAK:

Kampanya kapsamında alınan konutlar ilgili bankanın talebi ile 5 yıl boyunca devir, temlik ve satış vaadine konu edilemeyecek.



■ YILSONUNA KADAR GEÇERLİ: Bu kapsamdaki konut finansmanları 31 Aralık 2023'e kadar kullandırılabilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024'e kadar uzatmaya yetkili olacak.



■ FİYAT ARTIŞINA CEZA: Kampanyadan sonra fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara cezalar 10 kat artırılarak uygulanacak.



2 MİLYONA KADAR YÜZDE 0.69 FAİZ&NBSP;

YASANIN etki analizine göre Yeni Evim kampanyası kapsamında bir yıl içinde 100 bin konut için finansman kullanılması bekleniyor. Bunlardan 50 bini için Hazine katkısı sağlanırsa Hazine desteği bu yıl 2 milyar 750 milyon olacak. 2023, 2024 ve 2025 yılları için ise toplam destek 18 milyar 220 milyon lirayı bulacak. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0.69, 2 milyon lira ila 4 milyon lira arası için 0.79, 4 milyon lira ila 5 milyon lira arasındaki krediler için 0.99 faiz oranı, kâr payı ile finansman kullandırılması planlanıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN