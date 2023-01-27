‘100. yılda yeni ihracat rekorlarına imza atacağız’

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, basın toplantıda sektörün 2022 yılını değerlendirerek, 2023 hedeflerini açıkladı.

DIŞ ŞATIMDA YÜZDE 12 ARTIŞ

EYMSİB yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda Uçak, 2022'de 1 milyar 250 milyon dolar ihracat yaptıklarını, 2023'te ise 1 milyar 400 milyon dolar ihracatı hedeflediklerini söyledi. Avrupa'daki durgunluğun süreceğini vurgulayan Uçak, "Avrupa ve Amerika'daki payımızı koruyarak yeni pazarlarla birlikte Cumhuriyet'imizin 100. yılında ihracat rekorlarına imza atacağız" dedi. Uçak, "Türkiye genelinde 3 milyar doları taze meyve sebze, 2 buçuk milyar doları meyve sebze mamulleri olmak üzere 5 buçuk milyar dolar ihracat gerçekleşti ve bunun 1 milyar 250 milyon dolarına denk gelen yüzde 22'si birliğimiz üzerinden gerçekleşti. İhracatımız 2021 yılına göre yüzde 6 artmış oldu. Meyve sebze mamulleri sektöründeki yüzde 12'lik artış bizi memnun etti" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR