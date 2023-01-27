Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda Tablo1'de belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Antalya Akev Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen asgari niteliklere sahip, devamlı statüde Öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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