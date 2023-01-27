Bilecik’te 109 tonluk altın rezerv açılıyor! Başkan Erdoğan’dan açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Tesis ilk altın dökümünü yapacak halde üretime hazır hale getirildi. Kalan fazların yatırımlarını 3 yıl içinde neticelendirmeyi hedefliyoruz. Yıllık üretim miktarını 6,5 tona yükselteceğiz. 35 tonluk altın üretimi dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha da iyi anlaşılacaktır. Tam kapasite ile üretime geçtiğinde ülkemizde en fazla altın üretimi yapılan 3 madenden biri haline gelecek.

Bugün Bilecik'e sadece altın madeninin açılışı için gelmedik. Valilik önünde bizi bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle buluşacağız.Toplam yatırım 1 milyar 770 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon lirayı bulan özel yatırımların açılışını yapacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına ortak olacağız.

Nerede geliştirilmeye muhtaç bir alan varsa hepsini çözüme kavuşturduk. Geçmişteki Türkiye ile bugünkü gelinen noktada Türkiye'nin farkı belli oluyor."

YILDA 6-7 TON ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Başkan Erdoğan'ın ilk külçe altının dökümünü yapacağı madenden, yılda 6-7 ton altın üretimi hedefleniyor.

Yollarımızın standardı birçok Avrupa ülkesinin üzerinde. Ülkemizi son 20 yılda bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline getirdik. Arama-sondaj faaliyetleri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile kendi hikayemizi yazıyoruz. 5 ildeki 57 yerleşim yerinde kullanılan doşal gazı bugün 81 ildeki 753 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık.

Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfededursun, biz yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'inci sıraya yükseldik.

Dünyanın en geniş filosunu kurduk. Milli imkanlarla 710 milyar metreküplük ülşkemizin en büyük doğalgaz rezeervi keşfini yaptık. Bunu milli şebekimize bağlamak için 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. Mart ayı sonu itinbarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.