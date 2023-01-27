  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alımı için ilan yayımladı.

27.01.2023, 11:42

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA