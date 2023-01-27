Merkez’in enflasyon beklentisi değişmedi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtım toplantısında, 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentilerinde değişiklik olmadığını açıkladı. Kavcıoğlu "Enflasyonun 2023 sonunda yüzde 22.3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları şöyle:



İSTİHDAM 31.6 MİLYON

Türkiye büyüme performansında G20 ülkeleri arasında birinci, OECD ülkeleri arasında ikinci sırada yer almıştır. İhracat payımızda da yüzde 0.43'ten yüzde 1.02'ye çıkarak 2 kattan fazla artış olmuştur. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz. 2022 yılı boyunca büyüme sürdürülebilirlik açısından sağlıklı bir yapı sergilemiştir. Ticari kredilerin üretim ve yatırımlara yönelik kullandırılması desteklenmiştir. Net ihracat büyümeye son 7 çeyrek boyunca aralıksız katkı sağladı. Teknoloji yoğun sektörlerdeki ivmelenme eğiliminin devam edeceğini öngörüyoruz. İşsizlik oranı 10.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam 31.6 milyon kişi olmuştur. 2022 yılında turizm sektörü cari dengeye ciddi bir katkı sağlamıştır. 2022 yılında cari açığımız yükselmiştir, son dönemde enerji fiyatları ve paritedeki gelişmelerin cari açığı olumlu etkilemesi beklenmektedir.



ENFLASYON YAVAŞLADI

Enerji fiyat gelişmeleri dışlandığında ekonomimiz 2022 yılında cari fazla vermiştir. Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon ile de desteklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Özellikle Ekim ayından itibaren tarihsel açıdan iyi olarak kabul edilebilecek düzeye ulaşmıştır. 2023 yılı petrol fiyatları tahmini 80.8 dolar (önceki 79.3 dolar). 2024 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 77.3 dolar. 2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %22.0 (önceki %22,0). 2024 yıl sonu gıda fiyatları tahmini %11.5. 2023 yılı ithalat fiyatları değişim tahmini -%8.5 (önceki -%9.2). 2024 yılı ortalama ithalat fiyatları değişim tahmini %2.3. Enflasyonun 2023 yıl sonunda %22.3 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %22,3). Enflasyonun 2024 yıl sonunda %8.8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki %8.8).