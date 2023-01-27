Sanayi doğal gazına indirim

Son dakika haberi... BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, "Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.