  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sanayi doğal gazına indirim

Sanayi doğal gazına indirim

Son dakika haberi... Doğal gazın toptan satışından yüzde 17,22'ye varan indirim yapıldı.

27.01.2023, 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023, 09:39

Sanayi doğal gazına indirim

Son dakika haberi... BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirime gidildiğini duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Kurul kararıyla serbest piyasa elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya düşürdüklerini belirterek, "Serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA