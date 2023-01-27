Yapılandırma ödemeleri uzun vadeye yayılmalı

Kamu alacaklarına ilişkin hazırlanacak yapılandırma paketini olumlu karşıladıklarını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "İzmir Birliği'nin uzun süredir her platformda dile getirdiği beklentilerin, esnaf sanatkarlar adına hazırladığı önerilerin dikkate alınması bizi memnun ediyor. Yapılandırma ödemelerinin uzun bir zaman dilimine yayılması halinde üyelerimizin geçmişten gelen yükleri hafifleyecektir. Sosyal güvenlik alanında yaşadığımız adaletsizliklerin ve sıkıntılarımızın giderilmesi de önemli. Esnaf kesimi, üretim alanında planlanacak desteklerle de ekonomiye güç vermeye hazırdır. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi üretimde kullandığımız enerji girdileri açısından küçük işletmeler desteklenmelidir" dedi.

SÜREKLİ DİLE GETİRDİK

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması yönünde hazırlanacak paketi memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "Pandemi döneminde pek çok meslek kolunda üyelerimizin faaliyetleri durdurulmuş veya sınırlandırılmıştı. Salgının ardından yaşanan ekonomik güçlükler de toparlanmamıza fırsat vermedi, geçmişten gelen borçlara günün getirdiği vecibeler de eklendi. Esnafın içinde bulunduğu zor durumu her platformda dile getirdik. Hazırladığımız sorun ve öneriler raporlarını hükümete ve yetkililere ilettik. Esnafın sorunlarına duyarsız kalınmaması bizi mutlu etti. Edindiğimiz ilk bilgilere göre paket, vergi daireleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlara ait kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını içerecek. Bu yönde hazırlanacak kanun teklifi ile vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu borçlarının cezaları kaldırılacak. Borçlara güncelleme ve taksitlendirme imkanı getirilecek. Yapılandırmada ödeme vadesinin 48 aya çıkarılması, peşin ödemelerde faizin yüzde 90'ının silinmesi planlanıyor.

ZAMANA YAYILMALI

Paketin yürürlüğe girmesi ile hacizlerin kaldırılması, icra takiplerinin durdurulması söz konusu olacak. Yapılandırma paketinin, sadece esnaf sanatkarlara değil, tüm vatandaşlara nefes aldıracak bir adım olması planlanıyor. Ancak paketin başarısı için, yapılandırma ödemelerinin mümkün mertebe uzun bir zaman dilimine yayılması önemli olacak" diye konuştu.

ÜRETİM TEŞVİKLERİ

Geçtiğimiz günlerde EYT ve sosyal güvenlik alanındaki beklentilerini kamuoyuna duyurduklarını da hatırlatan İESOB Başkanı Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Düşüncelerimizi rapor halinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümete ve İzmir milletvekillerine ilettik. Sosyal güvenlik alanında yaşanılan sorunlarımızın da giderilmesini bekliyoruz. Öte yandan, elektrik, doğal gaz, akaryakıt gibi üretimde kullandığımız enerji girdilerine de destek verilmesi halinde, küçük işletmelerin üretim kapasitesi artacaktır. Türk ekonomisine üretim gücümüzle katkı koymaya hazırız. Türkiye ancak üretimi artırarak sağlıklı ve kalıcı büyüme oranlarını yakalayabilecektir."