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Haberler Ekonomi Bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası

Bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.

28.01.2023, 15:06

Bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9 bin polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

Böylece, bazı bakanlık ve kurumlara toplamda 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

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