‘Halıcılık sektöründe ihtisaslaşma şart’

İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği 8. olağan genel kurulu İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Abdullah Naci Ölçen, yeniden başkan seçildi. Sektörle ilgili sorunları dile getiren Ölçen, şirketlerin akredite edilmeleri gerektiğini, bunun altyapısı için ihtisaslaşmanın şart olduğunu ifade etti.

VİDEO FİLM YAYINLANDI

Sektördeki kayıtsız ve korsan seyyar halı satıcıları ve halı yıkamacıları ile kentin mahalle aralarında dolaşan kayıtsız ve korsan seyyar overlokçuların, tüketicilere ve yerleşik esnafa verdiği zarara engel olunması gerektiğini belirten Naci Ölçen, "Daha önemlisi 'Kapatıyoruz', 'Halı Depomuzu Su Bastı, Halılarımızı Yollara Döktük' gibi hem sektörümüzü değersizleştiren sloganlarla sosyal medyada reklamlarını yapıp hem de damping niteliğinde haksız rekabete yol açan satıcılara engel olacak yasal düzenlemeleri bekliyoruz. Ayrıca Belediyeler, 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nu çok iyi uygulamalı, kalıcı müdahaleler yapılmalı" diye açıklamada bulundu. Genel kurulun divan başkanlığını Hayim Akyüz, katip üyeliğini ise Metin Taşkıran, Barbaros Can Çubukçu ve Sadık Serhat Şenbaş üstlendi. İzmir Halıcılar ve Yer Döşemecileri Derneği Başkanı Abdullah Naci Ölçen'in konuşmanın ardından yönetim, divana devredildi. Ardından dönem boyunca gazetelerde, televizyon kanallarında yayınlanan haberlerden hazırlanan video film yayınlandı.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Genel kurula, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, MUTSO Meclis Üyesi Feyzi Akgül, Gaziemir Belediyesi Zabıta Müdürü Oktay Bilgin, İZTO Meclis Üyeleri Koç Ali Al, Erol Eroğlu, Ersoy Kocamanoğlu, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Bülent Metin, Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Geleneksel Türk El Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Gonca Karavar ve Doç. Bahadır Öztürk, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

YENİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN Abdullah Naci Ölçen, Başkan Yardımcısı Vahit Arslanğray, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Nafi Demirel, Genel Sekreter Metin Taşkıran ve üyeler Mehmet Küçükmutlu, Bilal Sarıçelik ve Hamdi Sönmez Turan. Denetim Kurulu: Başkan Bahtım Başkoç, Ayhan Güreş, Erdem Eliş. Seçimin ardından çalışma hayatında yarım asırı tamamlayan Muammer Çetiz'e, Nafi Demirel'e ve Ertuğrul Karhan'a plaket takdim edildi.

TOLGA TEKİN