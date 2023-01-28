İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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