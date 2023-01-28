“İZBAN’ın yüzde 70’ini bakanlığımız yaptı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İZBAN Projesi için Bakanlıkça yapılan yatırımın 2 milyar 850 milyon dolar olduğunu belirterek, "İzmir halkının hizmetine sunduğumuz projenin toplam yatırım tutarına bakıldığında, yüzde 70'in üzerindeki oranın Bakanlığımızca yapıldığı görülecektir" ifadesini kullandı.

Açıklamada, son 20 yıllık dönemde İzmir'e toplam 112 milyar 909 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İzmir'de 430 km olan bölünmüş yol uzunluğunu yüzde 123 artırarak 959 km'ye ulaştırdık. 367 kilometreden aldığımız BSK kaplamalı yol uzunluğunu da 972 kilometreye çıkardık" ifadesine yer verildi. İzmir'de 571 km'lik demir yolu ağına dikkat çekilerek, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı için 2023'te 13 milyar ayrıldığı, hattın Ankara-İzmir arasını 3.5 saate düşüreceği vurgulandı. İZBAN hattı için TCDD tarafından 2 milyar 850 milyon dolarlık yatırım yapıldığı vurgulanarak, "136 km'lik güzergah boyunca tesis edilen demir yolu sistemindeki altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon gibi bütün bileşenleri bizzat TCDD tarafından yapılan bir projede, 'Toplam yatırımın yüzde 70'ini Büyükşehir yaptı, TCDD sadece Cumhuriyet tarihinden miras kalan tren hatlarını ve rayları verdi' gibi ifadeler gerçekten uzak, bu önemli yatırımı itibarsızlaştırmaya ve halkı yanıltmaya yöneliktir" ifadeleri kullanıldı