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Haberler Ekonomi Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı alacak

Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı alacak

Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı alımı için ilan yayımladı.

28.01.2023, 10:46

Mersin İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Proje Teknik Elemanı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Kapsamında Mersin İlinde uygulanmakta olan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projelerinde çalıştırılmak ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere sınav ve mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklere sahip beş adet Proje Teknik Elemanı (veteriner hekim, ziraat mühendisi (zooteknist), veya veteriner sağlık/ziraat teknikeri/ teknisyeni (Hayvan Sağlığı Alanı) alınacaktır. Müracaatlar aşağıda belirtilen tarihler arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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