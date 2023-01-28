Üreticilere 972 milyon liralık destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiye ödediği tarımsal destekleme ödemeleri, çiftçinin hesabına yatırıldı. 'Sen üret yeter' yaklaşımıyla çiftçiye ve üretime birçok kalemde destek sağlayan Bakanlık, 972 milyon 333 bin liralık ödemeleri hesaplara aktardı. Tarımsal destekler kapsamında Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği 956 milyon 455 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği 13 milyon 743 bin lira, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği ise 2 milyon 134 bin lira olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Tarımsal destekleri her geçen gün artıran ve genişleten Bakanlık, 'Sen üret yeter' desteklerine devam ediyor. Hububat- Baklagil ve Dane Mısır Desteği ödemesinin 2 dilim halinde yatırılacağını bildiren Bakanlık, desteklemenin aktarma tarihinin belirlendiği takvimi de paylaştı.