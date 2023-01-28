“Yabancı yatırımcıların gözde şehri İizmir”

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KESİAD) her ay düzenlediği Perşembe Kahvaltısı'nda konuşan KESİAD Başkanı Mutlu Can Günel, "İzmir yabancı yatırımcıların gözdesi" dedi. İzmir'in hoşgörüsü, kültürel çeşitliliği ve demokratik yapısıyla yabancılar açısından olumlu değerlendirildiğini söyleyen Günel, "2021'de 332 yabancı yatırımcı İzmir'e gelirken, 2022'de bu sayı 544'e, yatırım miktarı 259 milyon liraya ulaştı" diye konuştu.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN

Kemalpaşa Ramada Otel'de Bürotime sponsorluğundaki KESİAD Perşembe Kahvaltısı'nda KOSBİ Başkanı Erol Diren, Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Av. Arzu Külahcıoglu Altıntoz, KOSBİ Bölge Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu ve KESİAD üyeleri katıldı. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Tarım Ekonomisi Başkan Vekili Doç. Dr. Serpil Kahraman da KESİAD üyelerine bir sunum gerçekleştirdi. Doların yukarı yönlü seyrini ılımlı sürdüreceğine işaret eden Kahraman, yılı 25-28 lira bandında kapatmasını beklediğini ifade etti. Altın'ın 2023'te de güvenli liman özelliğini devam ettireceğini belirten Kahraman, "FED kararları ile uluslararası finans kuruluşlarının makroekonomik görünüm raporlarını takip etmekte fayda var. Zira arz şokları, enflasyon gibi olgularla yüzleşen piyasalarda, firmaların artan volatiliteye karşı ihtiyatlı davranmaları, belirsizliği kısmen kıracaktır" diye konuştu.