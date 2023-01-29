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Haberler Ekonomi 10 bin polis memuru alımı yapılacak

10 bin polis memuru alımı yapılacak

29.1.2023

10 bin polis memuru alımı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdas edildi. 'Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdasına İlişkin Kararname'ye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve 1000 polis memuru, Emniyet'in taşra teşkilatına 9000 polis, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, TOKİ Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

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