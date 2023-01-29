Bakan Kirişci yanık sesli çobanı ağırladı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yedi kuşaktır çobanlık yapan Tarık Kara'yı makamında ağırladı. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyündeki aile işletmesinde bitkisel ve hayvansal üretim yapan Kara, hayvanlarını otlatırken okuduğu türkülerle sosyal medyada beğeni topladı. Bakan Kirişci, Kara'nın söylediği 'Yalan Dünya' türküsüne eşlik etti.

YETİŞTİRİCİLERE DESTEK

Evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki Kara, Tarım Bakanı Vahit Bakan Kirişci'nin makamında ağırlandı. Aile işletmesinde ağabeyi ile hem küçükbaş hayvancılık hem de bitkisel üretim yapan yanık sesli çobandan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Bakan Kirişci, çobanlığın 'Peygamber mesleği' olduğunu ve bakanlık olarak kendisi gibi bu mesleğe gönül vermiş fedakâr yetiştiricileri her daim destekleyeceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı desteklerden yararlandıklarını ifade eden yetiştirici Tarık Kara, Neşet Ertaş'ın 'Yalan Dünya' türküsünü seslendirirken Bakan Kirişci de türküye eşlik etti.